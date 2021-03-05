Завершена вторая фаза клинических исследований вакцины "Спутник Лайт"

Облегченная версия российской вакцины 'Спутник V" - "Спутник Лайт" - прошла вторую фазу клинических испытаний. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас данные о проведении второй фазы испытаний направлены на экспертную оценку", - приводят слова министра РИА Новости.

Мурашко сообщил, что разрешение на проведение третьей фазы исследований выдано в середине февраля. Это самый массовый и долгий этап - его проведут на двух группах добровольцев с использованием плацебо. Оно должно завершиться к 28 января 2022 года.

Облегченная версия вакцины разработана Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В основном вакцина ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, использование "Спутника Лайт" дает возможность быстро сбить пик заболеваемости. Вакцина будет способна выработать иммунитет к коронавирусу, который может сохраняться в течение трех-четырех месяцев. Эффективность прививки составит около 85%.

"Спутник Лайт" вводят один раз (первый компонент "Спутника V"). У вакцины более короткий период выработки антител. И если даже человек после прививки заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, так как возбудитель вируса не опустится в легкие. Для того, чтобы усилить защиту, можно поставить второй компонент вакцины через три месяца.