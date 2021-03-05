Зеленский лишил Саакашвили должности

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывели из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Указ президента Владимира Зеленского опубликовали на его официальном сайте.

Освободившееся место в совете занял эксперт исполнительного комитета реформ Георгий Цхакая, передает РИА Новости.

В 2013 году Саакашвили покинул Грузию после возбуждения против него ряда уголовных дел. В 2015 году он уже имел украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016 года тогдашний президент Петр Порошенко уволил политика, а в 2017-м лишил гражданства. Президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета.