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05.03.2021 19:25
Рубрика: В мире

Зеленский лишил Саакашвили должности

Текст: Александр Саможнев
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывели из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Указ президента Владимира Зеленского опубликовали на его официальном сайте.

Фото: Стрингер/РИА Новости
Саакашвили предрек Украине экономическую катастрофу

Освободившееся место в совете занял эксперт исполнительного комитета реформ Георгий Цхакая, передает РИА Новости.

В 2013 году Саакашвили покинул Грузию после возбуждения против него ряда уголовных дел. В 2015 году он уже имел украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016 года тогдашний президент Петр Порошенко уволил политика, а в 2017-м лишил гражданства. Президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета.

В мире экс-СССР Украина Михаил Саакашвили

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