Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президента Украины Владимир Зеленский принял решение вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Соответствующий указ размещен на официальном сайте украинского президента.

В пункте №3 документа приписывается внести изменения в подписанный в 2017 году теперь уже бывшим президентом Петром Порошенко указ, согласно которому Саакашвили был лишен гражданства Украины.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 №196… изменение, исключив положение об утрате Михаилом Саакашвили гражданства Украины", - говорится в документе.

Напомним, что адвокаты бывшего президента Грузии после официального вступления в должность Зеленского направили в администрацию украинского президента соответствующее прошение. В то время как сам Саакашвили заявлял, что намерен вернуться на Украину 29 мая.