Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Одиозный политик мотивировал это "восстановлением справедливости".

"Мне не нужны от вас должности и преференции. Но у вас как гаранта конституции есть возможность защитить мои права и восстановить справедливость", - написал Саакашвили, заявление которого привел в соцсети адвокат Руслан Чернолуцкий.

Впрочем, Саакашвили предусмотрел и ситуацию, при которой Зеленский не захочет выполнить его просьбу. В этом случае экс-президента Грузии удовлетворит разрешение въехать в страну для защиты своих прав в суде, передает ТАСС.

Напомним, гражданство Украины Михаил Саакашвили получил в мае 2015 года, а в июле 2017-го его лишился. Это произошло после того, как он вступил в конфронтацию с президентом Петром Порошенко и его командой. В феврале 2018-го политика задержали в Киеве и выдворили за пределы страны, запретив тому въезд до 2021 года.