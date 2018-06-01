Киевский суд признал законным выдворение Саакашвили в Польшу

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска лидеру "Движения новых сил" Михаилу Саакашвили о признании незаконным решения о выдворении его в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно судебному решению, Саакашвили был выдворен в Польшу как лицо, незаконно находившееся на украинской территории по стандартной процедуре на основании Соглашения между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии.

В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и спустя полгода утратил гражданство Грузии. В 2017 году глава Украины Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства из-за недостоверных сведений, указанных в анкете при получении украинского гражданства. Таким образом, грузинский экс-президент стал лицом без гражданства.

В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве и после выдворен в Польшу.