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Рубрика: В мире

Киевский суд признал законным выдворение Саакашвили в Польшу

Текст: Александр Гацак

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска лидеру "Движения новых сил" Михаилу Саакашвили о признании незаконным решения о выдворении его в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Михаил Саакашвили нашел, чем заняться после Украины

Согласно судебному решению, Саакашвили был выдворен в Польшу как лицо, незаконно находившееся на украинской территории по стандартной процедуре на основании Соглашения между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии.

В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и спустя полгода утратил гражданство Грузии. В 2017 году глава Украины Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства из-за недостоверных сведений, указанных в анкете при получении украинского гражданства. Таким образом, грузинский экс-президент стал лицом без гражданства.

В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве и после выдворен в Польшу.

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