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05.03.2021 01:05
Рубрика: В мире

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло к северу от Новой Зеландии

Текст: Константин Волков

В районе островов Кермадек, находящихся примерно в 800 километрах к экватору от Северного острова Новой Зеландии, произошло землетрясение магнитудой 8,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Эпицентр находился на глубине 19,4 километра. Всего же в этом районе за последние часы случилось семь подземных толчков магнитудой 4,9 - 6,1. Кроме того, землетрясение магнитудой 5,6 отмечено рядом с Северным островом Новой Зеландии.

На Вануату и в Новой Каледонии объявлена угроза цунами с волнами высотой до трех метров. Для Австралии и многих тихоокеанских островных государств выпущено предупреждение о цунами высотой один метр.

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