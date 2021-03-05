Землетрясение магнитудой 8,1 произошло к северу от Новой Зеландии

В районе островов Кермадек, находящихся примерно в 800 километрах к экватору от Северного острова Новой Зеландии, произошло землетрясение магнитудой 8,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр находился на глубине 19,4 километра. Всего же в этом районе за последние часы случилось семь подземных толчков магнитудой 4,9 - 6,1. Кроме того, землетрясение магнитудой 5,6 отмечено рядом с Северным островом Новой Зеландии.

На Вануату и в Новой Каледонии объявлена угроза цунами с волнами высотой до трех метров. Для Австралии и многих тихоокеанских островных государств выпущено предупреждение о цунами высотой один метр.