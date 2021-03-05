Железнодорожники раздадут женщинам цветы и конфеты на 8 марта

На крупных столичных вокзалах - Курском, Павелецком, Белорусском, Савеловском, а также в поездах "Ласточка" межрегиональных маршрутов женщинам-пассажирам будут вручать сладкие сувениры. Об этом этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

На транспортно-пересадочном узле Лужники МЦК 8 марта железнодорожники раздадут женщинам цветы. Поздравления прозвучат в поездах дальнего следования и на пригородных маршрутах. Перевозчики приготовили комплименты в виде цветов и шоколада, а в бортовые развлекательные системы загрузили специальный тематический контент.