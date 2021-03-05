Новости

Контрольная по выбору в 9-х классах пройдет по модели ОГЭ 09:23
Кардиолог дал советы, как пережить "барическую пилу" 09:14
Главархив открыл доступ к документам об утраченных храмах и монастырях 09:12
Получить госаккредитацию вузу помогут студенты 09:10
Назван способ накопить на безбедную старость 08:58
ВОЗ отказалась от публикации доклада по итогам поездки в Китай 08:55
В Кургане открыли центр офтальмологии и микрохирургии глаза 08:45
Мэр Кемерова рассказал о том, как сломал в гараже пять ребер 08:43
Сергунина: Столичному детскому технопарку "Альтаир" присвоен статус федеральной инновационной площадки 08:39
На будущей трассе М-12 начали проектирование обхода Балашихи и Ногинска 08:31
Российские ученые открыли новую элементарную частицу 08:30
ВПР в школах полностью "переедут" на компьютеры 08:22
Госаккредитация вузов может стать бессрочной 08:06
МАК установил причину крушения самолета Ан-2 в Магадане 07:52
Антонов назвал неприемлемыми претензии США по правам человека в РФ 07:15
Онищенко назвал коронавирус SARS-CoV-2 "довольно консервативным" 06:30
Пушков оценил опасность для Германии при отказе от "Северного потока-2" 05:34
СМИ: В России предложили сделать платной регистрацию в аэропорту 04:55
Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться в свои дома 04:27
У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект 03:59
В Раде призвали украинцев готовиться к голоду из-за COVID-19 03:23
В Забайкалье сняли ограничения для общепита и кинотеатров 03:15
В Новой Зеландии тысячи местных жителей в панике бежали от цунами 02:51
Газета Financial Times узнала детали плана по ковид-паспортам в ЕС 02:16
В Новой Зеландии началась эвакуация населения из-за угрозы цунами 01:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
05.03.2021 08:00
Рубрика: В мире

Движение вверх

Космический аппарат "Тяньвэнь-1" свидетельствует о достижениях Китая в инновационных технологиях
Текст: Юй Цзяньбинь
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8398)
В 06:29 24 февраля по пекинскому времени первый космический аппарат Китая для исследования Марса "Тяньвэнь-1", успешно выполнив орбитальный маневр, вышел на опорную орбиту Марса, где он будет работать около трех месяцев и заниматься научными исследованиями. "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту Марса после почти 202-дневного полета с Земли, став первым китайским искусственным спутником "красной планеты".
Модель первого китайского марсианского зонда "Тяньвэнь-1" была впервые представлена публике на Китайской международной промышленной выставке в Шанхае. Фото: Лун Вэй Модель первого китайского марсианского зонда "Тяньвэнь-1" была впервые представлена публике на Китайской международной промышленной выставке в Шанхае. Фото: Лун Вэй
Модель первого китайского марсианского зонда "Тяньвэнь-1" была впервые представлена публике на Китайской международной промышленной выставке в Шанхае. Фото: Лун Вэй

Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года. Преодолев расстояние в 475 миллионов километров, космический аппарат успешно совершил маневр замедления и начал полет вокруг планеты. Успехи в ключевых звеньях укрепили основу китайской миссии по изучению Марса.

КНР поэтапно и уверенно продвигает развитие космической отрасли

На Марс, первоочередный объект для исследования планет, человечество возлагает большие надежды на обнаружение внеземной жизни и раскрытие тайн Вселенной. Успешный запуск зонда "Тяньвэнь-1" стал первым шагом Китая к независимому исследованию планет и ключевой ступенью к выходу в более глубокий космос. От создания космической станции на орбите в несколько сотен километров над Землей до углубленного исследования Луны, находящейся на расстоянии около 380 тысяч километров от нашей планеты, до межзвездного путешествия в сотни миллионов километров для исследования Марса Китай поэтапно и уверенно продвигает развитие космической отрасли и прилагает неустанные усилия для изу­че­ния дальнего космоса.

Успешный выход аппарата "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса не только говорит о высоком уровне технических возможностей специалистов китайской космической отрасли, но и показывает их стремление к инновациям вопреки большим трудностям. Космическая деятельность известна обилием вызовов, а исследование планет особенно отличается высоким риском и большой сложностью. Средняя доля успеха в операциях по полетам на Марс, начатых с 1960-х годов, пока составляет лишь 50 процентов. В изучении Красной планеты имеется целый ряд трудностей - таких, как редкая возможность запуска на эту планету, которая появляется один раз в 26 месяцев, сверхдальнее расстояние между Марсом и Землей, задержка связи, сложная и незнакомая окружающая среда, в корне отличающаяся от земной, и т. д. Помимо этого существуют многочисленные опасности, которые необходимо решить с помощью научно-технологических инноваций. Накопившийся ранее технологический опыт полета с Земли, пребывания в космосе и исследования Луны заложил техническую основу для изучения Марса и даже глубокого космоса. Постоянное внедрение инновационных идей и технологий в ответ на новые проблемы и вызовы открывает новый путь для применения инноваций в области аэрокосмических технологий и космической науке.

Полет с Земли в дальний космос был совершен человечеством из любопытства и потребностей развития, и он неотделим от независимых инноваций. О китайских научно-технических инновациях и прорывах свидетельствуют многочисленные достижения. Помимо успешного запуска космического аппарата "Тяньвэнь-1" Китай отправил на Луну зонд "Чанъэ-5", доставивший образцы лунного грунта на Землю, успешно запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5B" в рамках строительства китайской орбитальной космической станции, создал новый пилотируемый глубоководный подводный аппарат "Фэньдоучжэ", совершивший погружение в Марианскую впадину на 10909 метров и установивший рекорд для китайских пилотируемых подводных аппаратов, а также разработал прототип квантового компьютера "Цзючжан", достигший "квантового превосходства". Эти успехи продемонстрировали непрерывный научно-технический прогресс КНР. Все это также показывает, что, сохраняя решимость разрабатывать инновации и стремление идти по пути самостоятельных инноваций с китайской спецификой, Китай сможет овладеть ключевыми технологиями в основных областях и оказать поддержку высококачественному развитию страны за счет собственных разработок в науке и технике.

В городе Вэньчан провинции Хайнань на юге Китая люди наблюдают за запуском марсианского зонда "Тяньвэнь-1". Фото: Мэн Чжундэ

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"

На правах рекламы

В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Антонов назвал неприемлемыми претензии США по правам человека в РФ
В Раде призвали украинцев готовиться к голоду из-за COVID-19
Госаккредитация вузов может стать бессрочной
У американской вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект
Онищенко назвал коронавирус SARS-CoV-2 "довольно консервативным"
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах"
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков