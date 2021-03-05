В 06:29 24 февраля по пекинскому времени первый космический аппарат Китая для исследования Марса "Тяньвэнь-1", успешно выполнив орбитальный маневр, вышел на опорную орбиту Марса, где он будет работать около трех месяцев и заниматься научными исследованиями. "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту Марса после почти 202-дневного полета с Земли, став первым китайским искусственным спутником "красной планеты".

Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года. Преодолев расстояние в 475 миллионов километров, космический аппарат успешно совершил маневр замедления и начал полет вокруг планеты. Успехи в ключевых звеньях укрепили основу китайской миссии по изучению Марса.

КНР поэтапно и уверенно продвигает развитие космической отрасли

На Марс, первоочередный объект для исследования планет, человечество возлагает большие надежды на обнаружение внеземной жизни и раскрытие тайн Вселенной. Успешный запуск зонда "Тяньвэнь-1" стал первым шагом Китая к независимому исследованию планет и ключевой ступенью к выходу в более глубокий космос. От создания космической станции на орбите в несколько сотен километров над Землей до углубленного исследования Луны, находящейся на расстоянии около 380 тысяч километров от нашей планеты, до межзвездного путешествия в сотни миллионов километров для исследования Марса Китай поэтапно и уверенно продвигает развитие космической отрасли и прилагает неустанные усилия для изу­че­ния дальнего космоса.

Успешный выход аппарата "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса не только говорит о высоком уровне технических возможностей специалистов китайской космической отрасли, но и показывает их стремление к инновациям вопреки большим трудностям. Космическая деятельность известна обилием вызовов, а исследование планет особенно отличается высоким риском и большой сложностью. Средняя доля успеха в операциях по полетам на Марс, начатых с 1960-х годов, пока составляет лишь 50 процентов. В изучении Красной планеты имеется целый ряд трудностей - таких, как редкая возможность запуска на эту планету, которая появляется один раз в 26 месяцев, сверхдальнее расстояние между Марсом и Землей, задержка связи, сложная и незнакомая окружающая среда, в корне отличающаяся от земной, и т. д. Помимо этого существуют многочисленные опасности, которые необходимо решить с помощью научно-технологических инноваций. Накопившийся ранее технологический опыт полета с Земли, пребывания в космосе и исследования Луны заложил техническую основу для изучения Марса и даже глубокого космоса. Постоянное внедрение инновационных идей и технологий в ответ на новые проблемы и вызовы открывает новый путь для применения инноваций в области аэрокосмических технологий и космической науке.

Полет с Земли в дальний космос был совершен человечеством из любопытства и потребностей развития, и он неотделим от независимых инноваций. О китайских научно-технических инновациях и прорывах свидетельствуют многочисленные достижения. Помимо успешного запуска космического аппарата "Тяньвэнь-1" Китай отправил на Луну зонд "Чанъэ-5", доставивший образцы лунного грунта на Землю, успешно запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5B" в рамках строительства китайской орбитальной космической станции, создал новый пилотируемый глубоководный подводный аппарат "Фэньдоучжэ", совершивший погружение в Марианскую впадину на 10909 метров и установивший рекорд для китайских пилотируемых подводных аппаратов, а также разработал прототип квантового компьютера "Цзючжан", достигший "квантового превосходства". Эти успехи продемонстрировали непрерывный научно-технический прогресс КНР. Все это также показывает, что, сохраняя решимость разрабатывать инновации и стремление идти по пути самостоятельных инноваций с китайской спецификой, Китай сможет овладеть ключевыми технологиями в основных областях и оказать поддержку высококачественному развитию страны за счет собственных разработок в науке и технике.

В городе Вэньчан провинции Хайнань на юге Китая люди наблюдают за запуском марсианского зонда "Тяньвэнь-1". Фото: Мэн Чжундэ

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"

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