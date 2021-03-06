Акция "На острие науки": школьникам расскажут о работе ученых в России

Послушать лекции ведущих ученых в своем городе? Узнать о самых классных разработках молодых исследователей? Научиться управлять беспилотником? Все это станет возможно в рамках общероссийской акции "На острие науки".

Акция стартует 7 марта, в воскресенье, на площадке НИТУ "МИСиС". Ее цель - открыть новые имена, познакомить школьников и их родителей с современной наукой.

Инициатор проекта - Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию при поддержке Российского научного фонда (РНФ), НИТУ "МИСиС" и ведущих компаний.

"В Год науки и технологий очень важна работа с молодым поколением, ведь именно ему предстоит двигать российскую науку вперед, - прокомментировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председатель президиума оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий. - Молодежи необходим прямой контакт с успешными представителями научного сообщества: это лучший способ зажечь интерес к профессии ученого у наших школьников и студентов. Акция "На острие науки" - хороший инструмент для достижения этих целей".

"На острие науки" состоит из четырех частей. Первая - лекции ведущих российских ученых в крупных городах всех регионов России. Школьники встретятся с руководителями лабораторий, лауреатами премий для молодых ученых, обладателями грантов Президентской программы исследовательских проектов (РНФ).

Вторая часть проекта - экскурсии в научные лаборатории. Все желающие в буквальном смысле слова смогут "прикоснуться" к науке: увидеть, где проходят рабочие будни ученых, взглянуть на исследовательское оборудование и узнать, как проходят эксперименты.

"На острие науки" - очень интересная задумка. Молодые, яркие, талантливые исследователи из совершенно разных научных областей распахнут двери своих лабораторий и расскажут, какой разной бывает наука. Физики и лирики, скептики и романтики - уверен, никто не останется равнодушным", - отметил гендиректор РНФ Александр Хлунов.

Третья часть - познавательно-ностальгическая: ученые прочтут научно-популярные лекции в школах, где учились сами. Ученым быть престижно и интересно. Почему? Об этом они расскажут юным "коллегам".

И еще один этап - акция "Крылья добра" для детей из детских домов и школ-интернатов. Специалисты компании по разработке беспилотников проведут для ребят семинары и мастер-классы по робототехнике и работе с беспилотными летательными аппаратами. Каждый ребенок сможет научиться управлять беспилотникоми и немного программировать.

Старт акции "На острие науки" состоится в "Точке рождения инноваций" НИТУ "МИСиС".

7 марта лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, заведующая лабораторией постгеномных исследований ИМБ РАН Анна Кудрявцева расскажет о современных принципах биоэтики и использовании животных моделей для биомедицинских исследований. Президентскую премию Анна и ее коллеги получили за расшифровку новых механизмов, которые лежат в основе возникновения и развития злокачественных опухолей в клетках эпителиальной ткани органов.

Лекция состоится по адресу: Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр.7, Медиа-центр НИТУ "МИСиС". Начало в 14.00. Вход свободный по предварительной регистрации. Присоединиться можно и онлайн - на официальном канале Координационного совета во ВКонтакте.

Комментарий

Алевтина Черникова, ректор НИТУ "МИСиС":

- Популяризация научных знаний и развитие молодежной науки - одно из ключевых направлений деятельности НИТУ "МИСиС". Ежегодно в университете проводится множество мероприятий - лектории, просветительские форумы, научные фестивали, экскурсии, Science Slam, Дни научного кино, в которых принимают участие молодые ученые, студенты, школьники и все, кто интересуется достижениями современной науки. Уверена, акция "На острие науки" станет запоминающимся событием Года науки и технологий, поможет молодежи больше узнать о работе ученых-исследователей и технологиях будущего.