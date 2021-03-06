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Авторы "Очень странных дел" и Спилберг экранизируют Стивена Кинга

Новости
    06.03.2021, 18:06
Текст:   Олег Усков

Еще одни круг логично сомкнулся: создатели топ-шоу "Очень странные дела" братья Даффер поработают вместе со Стивеном Спилбергом над новым жанровым сер

Фото: kinopoisk.ru
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иалом.

Речь про адаптацию фэнтезийного романа Стивена Кинга и Питера Страуба "Талисман", который пытается добраться до зрителя десятилетиями - с 1982-го года (!). Именно тогда, еще до выхода книги (это 1984-й), Стивен приобрел бессрочные права на ее экранизацию.

На этот раз за дело берется вездесущий Netflix, сообщает THR.

Ну а смычка круга, как несложно догадаться, в том, что "Очень странные дела" буквально пропитаны и нафаршированным оммажами братьев картинам Спилберга. Который все это время раздумывал над "Талисманом" в формате полнометражной ленты, но дело не выгорало - демиург никак не мог поймать волну.

Даффер и Стивен значатся теперь продюсерами грядущего многосерийного шоу. Но пока без дат и информации по касту - детали предприятия сторонами всё еще обкашливаются.

Шоураннер и сценарист - Кертис Гвинн, работавший с братьями на ОСД.

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