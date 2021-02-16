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Звезда "Очень странных дел": Четвертый сезон будет самым страшным

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    16.02.2021, 17:25
Текст:   Козьма Лоханкин

Финн Вулфард, звезда "Очень странных дел" (а также новой дилогии "Оно" и "Щегла"), рассказал о четвёртом сезоне популярного сериала Netflix.

Фото: kinopoisk.ru
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По его словам, четвёртая часть "Очень странных дел" будет самой страшной. Нечто подобное нам говорили и перед премьерой сезона третьего - и не обманули.

С этим согласен и Финн: "Каждый сезон оказывается ещё страшнее. Например, при работе над третьим, я думал, что это - самый мрачный сезон: лопающиеся крысы и все такое. Но теперь понятно, что самый страшный сезон - четвёртый", - заявил Вулфард в подкасте CBC Listen.

Отметим, что в новом сезоне одной из локаций будет ГУЛАГ.

Съёмки четвёртых "Очень странных дел" продолжаются - напомним, команде пришлось делать паузу из-за пандемии коронавируса. Так что о дате выхода говорить рано.

Ранее стало известно, что четвёртый сезон не станет для шоу последним. Также известно, что злодея в нём сыграет Роберт Инглунд - знаменитый Фредди Крюгер.

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