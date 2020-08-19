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Четвертый сезон "Очень странных дел" не станет для сериала финальным

Новости
    19.08.2020, 11:50
Текст:   Олег Усков

Мало кто в этом, пожалуй, сомневался, учитывая стойкую популярность непрестанно разрастающейся франшизы, но всё равно приятно: четвертый сезон "Очень странных дел" определенно не станет для сериала финальным.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом мы узнаем от THR, с которым создатели шоу братья Даффер обсудили третий сезон и поделились мыслями по поводу четвертого "и далее".

Среди прочего они заметили: когда только начиналась разработка ОСД, они еще не предполагали, что главными злодеями третьего сезона станут русские - "Советы" возникли, когда братья приступили искать для своего повествования "новые оттенки" сюжета.

При этом Мэтт Даффер просит обратить внимание, что у них там не все русские злодеи. Есть и "милые, забавные" русские. Алексей, например. Которого сыграл британский актер с русскими, немецкими и осетинскими корнями Алекс Утгофф.

Фото: kinopoisk.ru
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Далее Росс Даффер, как и ранее ряд его коллег, порадовался, что карантин дал им больше времени на полировку сценария четвертого сезона, который они не только полностью закончили, но и навели весь необходимый лоск на скрипт. И вернуться к съемкам им, конечно, не терпится, но безопасность актеров - во главе угла. Ведь ситуация с распространением коронавируса все еще довольно зловеща.

Ну и, наконец, главное: четвертый сезон уж точно не станет для ОСД финальным. Более того, благодаря, опять же, пандемии братья теперь лучше понимают, как они закончат историю Оди и компании - на вынужденном простое они подальше заглянули в будущее и заполнили все пробелы повествования.

Третий сезон вышел в июле прошлого года. У четвертного даты премьеры все еще нет. Пока он ориентировочно обещан на начало 2021 года.

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