Новости

Вышел трейлер российского фильма ужасов "Атакан" 14:38
Вышел трейлер сериала Луки Гуаданьино для HBO 14:15
"Мориарти" и звезда "Прослушки" сыграют в новом сериале BBC 13:56
Видео: Камбербэтч в костюме Доктора Стрэнджа посетил магазин комиксов 13:09
"Форсаж 9" все-таки выйдет в кинотеатрах 12:57

"Оди" из "Очень странных дел" подписалась на новый проект Netflix

Новости
    29.07.2020, 13:43
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

"Оди" ("Одиннадцать") из "Очень странных дел", шестнадцатилетняя британская актриса, модель и продюсер Милли Бобби Браун, подписалась на новый проект.

Фото: kinopoisk.ru
"Форсаж 9" все-таки выйдет в кинотеатрах

Как передает Deadline, одаренный ребенок, чья карьера движется вперед семимильными шагами, сыграет главную роль в фильме Netflix "Девочки, которыми я была" (The Girls I've Been) - адаптации одноименного романа Тесс Шарп.

Более того - Браун, наряду с лауреатом "Золотого глобуса" Джейсоном Бейтманом ("Озарк", "Задержка в развитии"), выступит сопродюсером проекта.

Оригинальная книга - "запутанный и будоражащий триллер, в процессе которого мошенница Нора должна применить свой дар к убеждению и перевоплощению, чтобы спасти себя, свою подругу и бывшего парня из ситуации с заложниками в банке". Сроки пока не указаны.

Мы же напомним, что и "Озарк" и ОСД в этом году претендуют на премию "Эмми" - "телевизионный "Оскар", в то время, как сам Netflix пошел на рекорд, отметившись в 160 (!) номинациях, побив прошлогоднее достижение HBO c 137 номинациями. В этом году у HBO их, кстати, "всего" 107.

Новости

Про Хана Соло снимут сериал 11:30
"Академия Амбрелла" продлена на третий сезон до премьеры второго 11:18
Названы суммы гонораров Михаила Ефремова в театре 11:07
СМИ: Актриса Елена Кондулайнен находится в тяжелом состоянии 28.07.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Друзья" стал лидером по просмотрам на HBO Max 28.07.2020
СССР на Луне: вышел трейлер продолжения сериала "Ради всего человечества" 28.07.2020
Вышел тизер мультсериала по "Миру Юрского периода" 28.07.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Продолжения сериала "Дрянь" не будет 28.07.2020
Объявлена дата выхода 3-го сезона сериала "Звездный путь: Дискавери" 28.07.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/ slicingeyeballs
Умерла вокалистка Primal Scream Дениз Джонсон 28.07.2020
Авторы "Шерлока" назвали актрис, способных заменить Камбербэтча 28.07.2020
Съемки четвертого сезона "Убивая Еву" отменены 28.07.2020