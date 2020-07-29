"Оди" из "Очень странных дел" подписалась на новый проект Netflix

"Оди" ("Одиннадцать") из "Очень странных дел", шестнадцатилетняя британская актриса, модель и продюсер Милли Бобби Браун, подписалась на новый проект.

Как передает Deadline, одаренный ребенок, чья карьера движется вперед семимильными шагами, сыграет главную роль в фильме Netflix "Девочки, которыми я была" (The Girls I've Been) - адаптации одноименного романа Тесс Шарп.

Более того - Браун, наряду с лауреатом "Золотого глобуса" Джейсоном Бейтманом ("Озарк", "Задержка в развитии"), выступит сопродюсером проекта.

Оригинальная книга - "запутанный и будоражащий триллер, в процессе которого мошенница Нора должна применить свой дар к убеждению и перевоплощению, чтобы спасти себя, свою подругу и бывшего парня из ситуации с заложниками в банке". Сроки пока не указаны.

Мы же напомним, что и "Озарк" и ОСД в этом году претендуют на премию "Эмми" - "телевизионный "Оскар", в то время, как сам Netflix пошел на рекорд, отметившись в 160 (!) номинациях, побив прошлогоднее достижение HBO c 137 номинациями. В этом году у HBO их, кстати, "всего" 107.