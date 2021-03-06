Байден продлил на год режим санкций в отношении Ирана

Президент США Джо Байден продлил режим санкций против Ирана еще на год, говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

Уведомление о продлении чрезвычайного положения в отношении Ирана было направлено в конгресс. Тегеран продолжает представлять угрозу национальной безопасности США, отметил Байден. Ранее стало известно, что Вашингтон согласился на снятие ограничений на средства Ирана в иракских банках.

Напомним, президент США Билл Клинтон заблокировал 15 марта 1995 года сделку американской компании Conoco с Иранской национальной нефтяной компанией о разведке двух нефтяных месторождений у побережья Ирана. А 8 мая 1995 года был издан президентский указ, запрещающий фирмам США разрабатывать иранские нефтяные и газовые месторождения и приобретать иранскую нефть для продажи третьим странам. Эти меры были обусловлены сведениями, согласно которым Иран якобы продолжал оказывать содействие терроризму, передает ТАСС.