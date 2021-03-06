Boeing 737 Max экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка

Летевшему из Майами в Нью-Йорк лайнеру Boeing 737 Max пришлось садиться только с одним работающим двигателем.

Во время полета командир воздушного судна сообщил о возникшей технической неисправности и принял меры - выключил одну силовую установку. Как пишет Reuters, самолет благополучно приземлился в аэропорту Ньюарк. Находившиеся на борту люди - 95 пассажиров и шесть членов экипажа - не пострадали. Федеральное авиационное управление США заявило, что проведет тщательное расследование инцидента. Boeing 737 Max принадлежит компании American Airlines, которая возобновила эксплуатацию данного типа не так давно - 29 декабря 2020 года.

Напомним, что из-за сбоев в работе MCAS (системы улучшения характеристик маневрирования) в 2018 и 2019 годах произошли две авиакатастрофы, в которых погибли 346 человек. После этого авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max.