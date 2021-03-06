Большунов примет участие в марафоне на чемпионате мира

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав на заключительную гонку чемпионата мира в Германии.

В воскресенье в немецком Оберстдорфе в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта пройдет заключительная гонка. Мужчины определят сильнейшего в масс-старте на 50 километров классическим стилем.

Тренеры сборной России определили четырех спортсменов, которые выйдут на старт.

"В гонке выступят Большунов, Червоткин, Белов и Семиков. Будем надеяться на успешное выступление, но это зависит от многих факторов. Если все будет хорошо, будет так, как нужно. По самочувствию ни у кого вопросов нет, все в порядке", - сказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко ТАСС.

Перед заключительным днем соревнований на счету сборной России одна золотая, две серебряных и одна бронзовая медали.