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06.03.2021 09:58
Рубрика: Спорт

"Бостон" сокрушил "Вашингтон", Овечкин сыграл с полезностью "минус 4"

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил "Бостону" - 1:5. Лидер "столичных" Александр Овечкин завершил встречу с коэффициентом полезности "минус 4".

"Вашингтон" в нынешнем сезоне играет крайне нестабильно. Лидер команды Александр Овечкин забросил всего семь шайб в 19 проведенных матчах сезона. Вдобавок к этому у команды серьезные проблемы во вратарской линии после ухода Брэйдена Холтби.

Фото: Reuters/Jeff Chevrier/Icon Sportswire
Овечкин избежал дисквалификации за удар клюшкой в пах игроку "Бостона"

"Бостон" открыл счет в первом периоде после точного броска Брэда Маршана. Во втором периоде отличились Трент Фредерик, которого днем ранее Овечкин грязно ударил клюшкой в пах, и Патрис Бержерон. После этого отправился отдыхать основной голкипер "столичных" Витек Ванечек, место которого занял россиянин Илья Самсонов. Но и россиянин продержался недолго - Ник Ритчи пробил его в самом начале третьего периода.

"Вашингтону" удалось забросить одну шайбу стараниями Якуба Враны и сделавшего 700-ю передачу в карьере Никласа Бэкстрема. Итог - 1:5, а Овечкин, отметившийся восемью бросками, завершил игру с катастрофическим показателем полезности "минус 4".

Еще до этого матча несколько экспертов в один голос заявляли о том, что для успеха в нынешнем сезоне "Вашингтону" придется усиливать вратарскую линию. Подписанный летом шведский ветеран Хенрик Лундквист пропускает сезон из-за проблем с сердцем, а Ванечек и Самсонов пока не готовы к роли лидера. Остается подождать, прислушаются ли в "Вашингтоне" к этим советам.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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