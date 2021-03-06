Британия решила пересмотреть внешнюю политику с учетом военной мощи Китая

Обзор внешней политики Великобритании, который будет обнародован в середине марта, будет посвящен растущей мощи Китая.

Перезарузка британских внешнеполитических приоритетов после Brexit, вероятно, приведет к увеличению дипломатического и военного влияния Лондона в Восточной Азии и Индии, отмечают эксперты. В пятницу Даунинг-стрит сообщил, что новые стратегические установки в части внешней политики британского правительства будут обнародованы 16 марта, после чего 22 марта будет представлен доклад военного командования, в котором подробно излагается пятилетний план для вооруженных сил.

По информации Guardian, в распоряжение которой попал черновой вариант обзора внешнеполитических приоритетов Лондона, британское правительство "намерено лучше понять и отреагировать на системные вызовы, которые ставит Китай", с упором на кибербезопасность. Британия также планирует более активно размещать вооруженные силы за рубежом, а также активизировать усилия по обнаружению, сдерживанию и реагированию на угрозы национальной безопасности. В частности, новый британский авианосец "Королева Елизавета", который должен выйти в Тихий океан, может быть развернут в Южно-Китайском море. Критики данного плана утверждают, что Лондону не хватит сил, чтобы иметь большое влияние на Дальнем Востоке, несмотря на то что Борис Джонсон в ноябре объявил о значительном увеличении расходов на военные нужды.

Ожидается, что в документе оборонного командования будет подтверждено сокращение численности британской армии до 72 500 военнослужащих при том, что ее фактическая численность в настоящее время составляет 75 310 человек. Парк стареющих танков Challenger, вероятно, сократится примерно на треть, отмечают аналитики.

Обзор неоднократно откладывался из-за пандемии. Ожидается, что Джонсон также объявит о планах реформирования Всемирной организации здравоохранения и вновь заявит о том, что Вашингтон остается самым важным союзником Лондона. В проекции на Brexit, Даунинг-стрит может также объявить о том, что "Великобритания должна быть готова отойти от Европы там, где это затрагивает британские интересы".

Тем временем

Официальный парк самолетов королевы должен быть распродан в рамках сокращения бюджета, что заставит ее одолжить самолет Union Flag у Бориса Джонсона, сообщила газета Daily Mail в субботу. Авиалайнеры, которые использовались королевской семьей с 1980-х годов, будут выведены из эксплуатации в следующем году в целях экономии денег, в результате чего Елизавета II впервые за время своего правления останется без специального самолета. При отсутствии планов по замене четырех пассажирских самолетов BAE-146 королеве, принцу Чарльзу, герцогу и герцогине Кембриджским придется делить самолет с премьер-министром - речь идет о RAF Voyager, который в прошлом году получил спорную модернизацию в размере 900 тысяч фунтов стерлингов.