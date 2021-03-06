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06.03.2021 16:17
Рубрика: Спорт

Дебютный гол Рондона помог ЦСКА обыграть "Ахмат"

Текст: Максим Домчев
ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ переиграл на своем поле "Ахмат" - 2:0. Первый гол за московский клуб забил новичок команды Саломон Рондон.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Московский клуб после поражения от "Локомотива" в прошлом туре дома принимал "Ахмат", также потерпевший неудачу. Безвыигрышная серия гостей составляла пять матчей.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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ЦСКА на правах хозяина больше атаковал, а "Ахмат" большую часть первого тайма отбивался, рассчитывая на контратаки. Но удержать нули до перерыва подопечным Андрея Талалаева не удалось. Фол в своей штрафной привел к назначению пенальти.

В минувшем туре в 11-метровой отметки промахнулся Никита Влашич, поэтому к "точке" подошел венесуэльский форвард Саломон Рондон, который свой момент реализовал. Этот гол стал для него первым за новый клуб.

После перерыва ЦСКА отличился на 52-й минуте. Рондон точным пасом нашел Влашича, который забил установил окончательный результат.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 40 очков и приблизился к "Зениту", у которого 42 очка и свой матч команда проведет позже.

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