Дэвид Гилмор из Pink Floyd празднует 75-летие

Голос и гитара культовой английской группы Pink Floyd Дэвид Гилмор ныне выступает сольно. Ездит в туры, иногда играет с симфоническими оркестрами, а в июле 2020 года выпустил очередной сингл Yes, I Have Ghosts собравший в интернете уважительные 2,4 миллиона просмотров.

Самое удивительное, что в Pink Floyd Дэвид Гилмор попал довольно случайно. Он вообще туда не собирался. Но в начале 60-х Дэйв учил играть на гитаре фронтмена группы Сида Баррета. И когда в 1967 года у того начались нелады со здоровьем, остальные музыканты позвали именно его, чтоб выручил их со своей гитарой.

Так Гилмор начал играть в Pink Floyd, а когда Барретт относительно поправился, некоторое время группа выступала впятером. Но затем Сид все-таки покинул группу. И с альбома 1968 года A Sauseful of Secrets Гилмор записывался уже на всех ее релизах.

Конечно, с ним Pink Floyd стали другими. Если при Барретте их любили в основном люди из лондонского андерграунда за экспериментальность и авангардизм, то теперь группа приобрела стадионный статус. В композициях появились развернутые гитарные соло, начались попытки создавать квадрофонический звук, да космические и пространства в музыке тоже впервые появились именно благодаря этим англичанам. Их альбом Dark Side of the Moon - один из самых продаваемых в мировом роке.

Да, большую часть песен тогда писал басист Роджер Уотерс. Но иногда компанию ему составлял и Дэвид Гилмор.

В 1983 году Pink Floyd распались, в 1987-м встретились снова, хотя уже и без Уотерса. Но Гилмор уже освоил запись сольных альбомов, которые были выполнены в интеллектуальном духе группы. Да, такого же дара мелодиста, как у Роджера, Дэвид не имел. Зато он компенсировал это раскатистыми гитарными соло, а в нулевые полюбил и акустику. Ну а его обычно чуть приглушенный, не спешный и очень запоминаемый голос меломаны любили не меньше, чем инструментальную мудрость.

В 2006 году у Гилмора вышел, пожалуй, самый удачный сольный диск On An Island. А в 2017-м появился, пожалуй, самый успешный концертный - Live At Pompeii. Давал он концерты и в 2020 году, пока не началась пандемия. При этом треть его программы - сольные песни, а на две третьих - репертуар Pink Floyd.

В настоящее время новых туров гитарист и певец пока не планирует. Но покидать сцену пока тоже, конечно, не собирается и находится в отличной исполнительской форме.