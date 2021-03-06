Диетолог рассказала, как снизить калорийность блинов в Масленицу

Специалисты не рекомендуют во время Масленицы съедать большое количество блинов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонину Стародубову, даже здоровому человеку с нормальной массой тела за один раз лучше не есть более 150-200 граммов (примерно три-четыре блина). Это позволит избежать переедания, чувства тяжести и не превысить допустимую норму употребления сахара. Тем же, кто страдает различными заболеваниями, лучше ограничить количество блинов и проконсультироваться на эту тему с медиками.

При этом есть способы снизить калорийность главного блюда Масленицы. Эксперт предлагает, в частности, использовать молоко или кефир небольшой жирности, готовить блины на молочной сыворотке, снизить количество сахара, а желтки частично заменить белками. Также муку высшего сорта можно заменить мукой из цельного зерна. Это позволит также увеличить в блинах содержание витаминов, минеральных веществ и клетчатки. Но даже в этом случае блины все равно окажутся весьма калорийными. 100 граммов будут содержать около 200 килокалорий.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.