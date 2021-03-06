Доктор Мясников указал на неочевидный симптом рака у женщин

Признаком онкозаболевания может оказаться избыточный рост волос у женщин на лице и руках. Также этот симптом может указывать на связь с поликистозом яичников, а значит, на риск таких осложнений, как сердечные заболевания, повышенный уровень сахара и холестерина.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что в женском организме тестостерон вырабатывается в десять раз меньше, чем в мужском, и причины подобных сбоев нужно выяснять, а не просто удалять волосы.

Возникшую проблему должен изучить грамотный эндокринолог, гинеколог или врач общей практики.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.