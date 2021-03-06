Эксперт призвал срочно удалить с телефонов опасное приложение

Эксперт Зак Доффман предупредил об опасности бесплатных приложений программы SuperVPN, которые якобы созданы для защиты конфиденциальности пользователей смартфонов, но на деле работают против них. Так, SuperVPN заподозрили в сокрытии вредоносного шпионского ПО и утечке данных.

"Если на вашем телефоне есть эти бесплатные версии, немедленно удалите их", - отметил Зак Доффман в материале для журнала Forbes. Специалист напомнил, что об опасности сервиса специалисты предупреждали и раньше. Приложения "вызывают столько тревог, что невозможно рекомендовать их даже для самых простых задач".

Между тем, ранее сообщалось, что данные 21 миллиона пользователей приложений ChatVPN, GeckoVPN и SuperVPN попали в доступную для покупки базу данных. Речь идет об информации об именах и местоположении людей, их электронных адресах и истории платежей. Как предупредили специалисты издания CyberNews, SuperVPN представляет собой "один из самых популярных и опасных" VPN-сервисов в Google Play.