Елистратов выиграл "бронзу" на ЧМ по шорт-треку

Россиянин Семен Елистратов выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по шорт-треку на дистанции 1500 м.

В Нидерландах проходит чемпионат мира по шорт-треку. В субботу за медали боролись Семен Елистратов и Софья Просвирнова. Мужчины выступали на дистанции 1500 м.

30-летний Елистратов в решающем забеге был среди лидеров и финишировал на третьей позиции. Его время - 2 минуты 18,296 секунды. Победил канадец Шарль Амлен, преодолевший дистанцию за 2 минуты 18,143 секунды. "Серебро" досталось представителю Нидерландов Ицхаку де Лату - 2.18,202.

На счету Елистратова стало пять бронзовых наград чемпионатов мира. Один раз он становился чемпионом и один раз - серебряным призером.

На аналогичной дистанции у женщин победила Сюзанне Схюльтинг. Второй результат показала Кортни Саро из Канады, третий - еще одна хозяйка соревнований Ксандра Велзебур. Просвирнова показала лишь четвертый результат.