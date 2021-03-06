Forbes обнаружил в России двух новых миллиардеров

Совладельцы сети магазинов Fix Price Артем Хачатрян и Сергей Ломакин стали миллиардерами после выхода их компании на IPO. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на собственные подсчеты. По данным издания, состояние каждого из бизнесменов теперь можно оценить в 3,4 млрд долларов.

Рост доходов произошел после того, как акции Fix Price появились на Лондонской бирже в количестве 178,4 миллиона штук. Цена каждой составила 9,75 доллара. В ходе торгов каждый из бизнесменов продал по 52,9 млн акций за 516 млн долларов. Сейчас Хачатрян и Ломакин владеют пакетами по 35,43% всех акций компании, информирует Forbes.

СМИ называет совладельцев Fix Price старожилами российского ретейла. Именно они, а также бизнесмен Александр Самонов создали в 1998 году сеть магазинов "Копейка", которая в итоге превратилась в хорошо известную сейчас "Пятерочку".