Француз Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Победой французского биатлониста Симона Дестье завершилась спринтерская гонка на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне не попали в число призеров.

В субботу в Нове-Место прошло сразу две спринтерские гонки. Первыми на старт вышли женщины и там победа досталась норвежке Тириль Экхофф. Второй результат показала украинка Юлия Джима, третий - итальянка Лиза Виттоцци.

Россиянки не попали даже в первую десятку. Лучший результат показала Ульяна Кайшева, ставшая 13-й.

В мужской гонке россияне также оказались далеки от пьедестала. Победу одержал не допустивший ни одного промаха француз Симон Дестье. Его результат - 22 минуты 58 секунд. Всего 2,4 секунды ему уступил швед Себастьян Самуэльссон. Третье место занял немец Арнд Пайффер, проигравший 4,4 секунды.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, замкнувший десятку сильнейших. На 16-й позиции Карим Халили, 23-й - Александр Логинов. Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов не попали в топ-30.