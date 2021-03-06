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06.03.2021 16:19
Рубрика: В мире

Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину "Спутник V"

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Елена Елисеева/РГ Фото: Елена Елисеева/РГ
Фото: Елена Елисеева/РГ

Советник президента США Джо Байдена, главный американский инфекционист Энтони Фаучи высоко оценил российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V".

В интервью греческому телеканалу Skai, на который ссылается агентство РИА Новости, он отметил, что данные по российской вакцине хорошие.

Фото: AFP/BARTOSZ SIEDLIK
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"Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие", - подчеркнул ученый. При этом он отметил, что у него недостаточно информации о китайских вакцинах, которых на сегодняшний день несколько. "Я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", - отметил Фаучи. От прямого ответа на вопрос, какую вакцину он бы поставил себе - российскую или китайскую, ученый уклонился.

Фаучи также отметил, что его не беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах вакцин. Он подчеркнул, что тесты, проведенные в Америке с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали эффективность на 94 - 95% и минимальную реактивность. Фаучи добавил, что после первой дозы появляется боль в руке, которая длится около 24 часов. После второй дозы наблюдаются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура. Но это естественные реакции организма на введение чужеродного компонента. Симптомы исчезают в среднем через сутки.

Высказался Фаучи и по поводу посещения Греции туристами. "Если уровень заражения в Греции достаточно снизится и греки будут вакцинированы, чтобы ограничить вспышки инфекции, я думаю, что постепенно поездки будут разрешены и рекомендованы", - отметил ученый.

Накануне стало известно, что "Спутник V" поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его стран. На первом месте сейчас вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует "Спутник V", применение которого разрешили в 45 странах. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее идут вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины: Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Вакцину Johnson & Johnson одобрили всего четыре страны.

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