Головин признан лучшим игроком "Монако" в феврале

Полузащитник сборной России Александр Головин признан лучшим футболистом "Монако" в феврале, сообщается на официальном сайте клуба.

Голосование проводилось среди болельщиков монегасков. По его итогам Головин набрал 37 процентов голосов, вторым стал защитник Гильермо Марипан (30 процентов). Если говорить о статистике Александра, то в прошлом месяце он забил три мяча за "Монако" и отдал столько же результативных передач.

При этом на минувших выходных Александр впервые за долгое время вышел в стартовом составе, но его команда потерпела достаточно неожиданное поражение от "Страсбурга" (1:2). В турнирной таблице чемпионата Франции "Монако" идет на четвертом месте после 28 туров, имея в своем активе 55 очков. Впереди "Лион" (59 очков), "Пари Сен-Жермен" (60) и "Лилль" (62).