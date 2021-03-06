Госфильмофонд оцифрует 5000 фильмов

Главная задача, которую Министерство культуры РФ поставило, перед Государственным фондом кинофильмов России - это сохранение отечественного кинонаследия. В 2020 году Госфильмофонд оцифровал более 2500 фильмовых материалов, в ближайших планах увеличить это количество до пяти тысяч.

"Госфильмофонд России обладает уникальным собранием, насчитывающим сотни тысяч фильмов и киноматериалов. На протяжении десятилетий Госфильмофонд в буквальном смысле охраняет национальное достояние нашей страны, ведя активную работу по сохранению отечественного кинематографического наследия", - сказала министр культуры Ольга Любимова во время встречи с главой Госфильмофонда Еленой Филатовой.

Она также отметила, что вопросы сохранения кинонаследия будут включены в Концепцию развития отечественной кинематографии, разрабатываемую Минкультуры России до 2030 года.

Директор Госфильмофонда Елена Филатова в свою очередь сообщила, что в 2020 году были оцифрованы 2500 фильмовых материалов, а в текущем году и последующие годы эта цифра увеличится до пяти тысяч.

"Также в ближайших планах - создание внешнего коллегиального органа, экспертного совета, чтобы более точно формировать реестры наиболее важных и ценных для сохранения и оцифровки лент, учитывая мнение профессионального сообщества", - сказала Филатова.

Как сообщили в пресс-службу Минкультуры, Госфильмофонд готовится с киноразмахом отметить 55-летие кинотеатра "Иллюзион". Зрителей ждет ретроспектива уникальных фильмом - ровесников кинотеатра от "Андрея Рублёва" до "Берегись автомобиля". Все они были сняты в 1966 году.