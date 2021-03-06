Новости

Хет-трик Левандовского принес "Баварии" волевую победу над "Боруссией" 23:01
"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя в матче РПЛ 21:45
При прорыве нефтепровода в Югре пострадал один человек 21:23
На Ставрополье мужчина погиб при обрушении стены санатория 20:37
Путин: Курбатов подавал пример истинного служения культуре 20:27
На Киевском шоссе загорелся бензовоз 20:26
К 8 марта московские теплицы вырастили 5 миллионов тюльпанов 20:20
Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта 19:50
Мясников заболел и дал совет россиянам 19:43
Пушилин назвал признаки наступления Киева на Донбасс 19:40
Мадуро с супругой вакцинировались "Спутником V" 19:34
Рублев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Роттердаме 19:27
Большунов примет участие в марафоне на чемпионате мира 19:19
Француз Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону 19:04
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина из-за коронавируса 18:46
Елистратов выиграл "бронзу" на ЧМ по шорт-треку 18:26
В Москве службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды 17:48
Пассажирок общественного транспорта в Москве 8 марта ожидает сюрприз 17:40
Николас Кейдж женился в пятый раз 17:38
В Чехии начали платить деньги за пребывание на карантине 17:33
Умерла актриса Никола Паже, сыгравшая Анну Каренину 17:31
У Кокорина диагностирована мышечная травма 17:25
Найдено утерянное стихотворение Набокова о Супермене 17:17
Омича лишили родительских прав за жестокое обращение с детьми 17:07
На Москву надвигается гигантский паук-циклон 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
06.03.2021 23:01
Рубрика: Спорт

Хет-трик Левандовского принес "Баварии" волевую победу над "Боруссией"

Текст: Максим Домчев

Мюнхенская "Бавария" обыграла "Боруссию" из Дортмунда со счетом 4:2, уступая по ходу встречи 0:2. Хет-трик на счету Роберта Левандовского.

Фото: Пресс-служба президента РТ
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал в вузы "цифровой спецназ"

"Бавария" в этом сезоне уверенными шагами движется к чемпионскому титулу, а "Боруссия" доигрывает сезон, в ожидании перемен будущим летом. Однако, несмотря на это, игры между этими клубами всегда в чемпионате стоят особняком.

Начало встречи оказалось ошеломляющим. Уже на второй минуте встречи Эрлинг Холанд решился на удар по воротам из-за пределов штрафной и мяч попал точно в угол ворот Мануэля Нойера. Не успели игроки "Баварии" перевести дух, как счет стал 0:2. И снова Холанд, на этот раз после прострела Азара, переправил мяч в сетку.

На 26-й минуте пришла настала пора Роберта Левандовского. С близкого расстояния он поразил ворота дортмундцев, а в конце тайма реализовал пенальти.

Развязка встречи наступила в конце встречи. На 88-й минуте Леон Горецка вывел свою команду вперед. А через две минуты Левандовский оформил хет-трик.

"Бавария" набрала 55 очков и вышла на первое место в турнирной таблице.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Бавария"

Главное сегодня

Мурашко обсудил с главой ВОЗ сертификацию российской вакцины
Путин наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом
Володин: В повестке Госдумы вопроса о повышении пенсионного возраста нет
В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
Косторная вернулась в группу Тутберидзе с испытательным сроком
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России
В 25 регионах России подготовлены инструкторы ЗОЖ и "маршруты здоровья"