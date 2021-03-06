Хет-трик Левандовского принес "Баварии" волевую победу над "Боруссией"

Мюнхенская "Бавария" обыграла "Боруссию" из Дортмунда со счетом 4:2, уступая по ходу встречи 0:2. Хет-трик на счету Роберта Левандовского.

"Бавария" в этом сезоне уверенными шагами движется к чемпионскому титулу, а "Боруссия" доигрывает сезон, в ожидании перемен будущим летом. Однако, несмотря на это, игры между этими клубами всегда в чемпионате стоят особняком.

Начало встречи оказалось ошеломляющим. Уже на второй минуте встречи Эрлинг Холанд решился на удар по воротам из-за пределов штрафной и мяч попал точно в угол ворот Мануэля Нойера. Не успели игроки "Баварии" перевести дух, как счет стал 0:2. И снова Холанд, на этот раз после прострела Азара, переправил мяч в сетку.

На 26-й минуте пришла настала пора Роберта Левандовского. С близкого расстояния он поразил ворота дортмундцев, а в конце тайма реализовал пенальти.

Развязка встречи наступила в конце встречи. На 88-й минуте Леон Горецка вывел свою команду вперед. А через две минуты Левандовский оформил хет-трик.

"Бавария" набрала 55 очков и вышла на первое место в турнирной таблице.