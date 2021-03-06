Как городской житель может взять льготную сельскую ипотеку

Взять льготную сельскую ипотеку под 3% годовых может не только сельский житель, но и любой горожанин. Главное - быть гражданином России в возрасте от 21 до 65 лет (а в отдельных случаях и до 75 лет) и иметь стабильный источник дохода. На момент покупки жилья по программе сельской ипотеки нет требований к заемщикам о прописке в сельской местности. Житель Москвы, Санкт-Петербурга или любого другого мегаполиса вправе получить льготную ипотеку на покупку домика в деревне.

Более того, допускается также приобретение новостройки, "вторички" в многоквартирном доме, отдельного дома или земельного участка даже в черте города. Однако в мегаполисах купить не удастся - к участию в программе допущены города с населением до 30 тыс. человек и далеко не все. Список участвующих в программе городов надо уточнять в каждом конкретном регионе на официальных сайтах региональных властей.

Сейчас сельскую ипотеку выдают можно во всех регионах России, за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Однако в ближайшее время планируется распространить ее и на Московскую область. А там, как известно, села и поселки по уровню комфорта зачастую почти ничем не отличаются от местности в границах Москвы. Однако, чтобы получить сельскую ипотеку в Московской области, нужно быть изначально зарегистрированным на сельских территориях этого региона и работать в АПК на этих сельских территориях не менее двух лет.

С 2021 года в программе сельской ипотеки для горожан появилось новое ограничение. Теперь в приобретаемом жилье придется прописаться. При этом заемщик должен будет предоставить в банк документы, подтверждающие факт регистрации, в течение полугода со дня госрегистрации права собственности на новое жилье. В противном случае банк будет вправе изменить стоимость кредита.

Связано это ограничение с желанием властей ограничить возможность городских жителей покупать на таких льготных условиях дачи в селе. Ведь главная задача программы сельской ипотеки - перетянуть горожан в село. Однако регистрироваться всем членам семьи в купленном жилье вовсе необязательно. Правило действует только в отношении заемщика. А, например, жена или дети могут быть прописаны по другому адресу.

Сельская ипотека выдается под 0,1-3% годовых. Первоначальный взнос составляет от 10%. Для первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала.

Максимальный срок кредита - 25 лет. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей для всех регионов, кроме Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа - в них лимит повышен до 5 млн рублей. Но в ближайшее время сумму планируется увеличить до 5 млн рублей для всех регионов. Выдают сельскую ипотеку несколько банков: Сбербанк, Россельхозбанк, Банк "Центр-инвест", "АК БАРС" Банк, "Дальневосточный банк", РНКБ Банк, АКБ "Энергобанк", Банк Левобережный, "Банк ДОМ.РФ", Банк ВТБ, "Альфа-банк". Кредит можно получить на покупку квартиры (как в новостройке, так и на вторичном рынке), дома или участка. С 2021 года в программе участвуют только дома не выше 5 этажей.