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06.03.2021 11:08
Рубрика: В мире

Калифорнийский Диснейленд возобновит работу с ограничениями 1 апреля

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Kin Cheung Фото: AP Photo/Kin Cheung
Фото: AP Photo/Kin Cheung

В пятницу представители департамента здравоохранения Калифорнии установили новые правила, которые позволят Диснейленду и другим тематическим паркам, стадионам и открытым развлекательным заведениям открыться уже 1 апреля. Они были закрыты почти на год из-за пандемии коронавируса.

Фото: kinopoisk.ru
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Тематическим паркам и паркам развлечений будет разрешено перезапустить свою деятельность 1 апреля с сильно ограниченным количеством мест при условии, что округа, в которых они работают, будут удалены из "фиолетового" уровня цветовых ограничений COVID-19, сообщает Reuters.

В Калифорнии действует многоуровневая система для регулирования повторного открытия бизнеса, основанная на показателях количества инфицированных коронавирусом в каждом округе. Самый строгий - фиолетовый уровень, затем следуют красный, оранжевый и желтый, причем последний - наименее строгий в классификации данной системы. Округа с самыми известными тематическими парками Калифорнии - Лос-Анджелес, Ориндж и Сан-Диего - находились на этой неделе в наиболее ограничительном фиолетовом уровне, уточняет NBC News. Для посещения развлекательных центров под открытым небом по-прежнему потребуются маски и соблюдение правил социального дистанцирования, а парки изначально будут открыты только для жителей штата. Посещаемость будет колебаться от 15 до 35 процентов от нормальной вместимости.

Кен Потрок, президент Диснейленда, заявил, что данное решение вернет тысячи людей к работе и окажет большую помощь соседним предприятиям и всему сообществу. В сентябре Disney заявила, что увольняет около 28 тысяч сотрудников, в основном в своих американских тематических парках в Калифорнии и Флориде. Диснейленд во Флориде открылся в июле прошлого года с ограниченными возможностями. Известный бейсбольный стадион Доджер и парковка Диснейленда в настоящее время используются как центры массовой вакцинации.

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