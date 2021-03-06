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06.03.2021 10:21
Рубрика: Спорт

Капризов и Ничушкин стали героями дня в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал два очка в матче против "Аризоны", став первой звездой встречи. Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил две шайбы в ворота "Анахайма", включая победную в овертайме.

В матче против "Аризоны" "дикари" из Миннесоты сделали игру уже в первом периоде. На пятой минуте Матч Цукарелло после паса российского форварда Кирилла Капризова открыл счет, Брэд Хант закрепил успех партнеров, а затем отличился Ник Бьюгстад. Третий гол "Миннесоты" стал следствием гениального паса Капризова из-за ворот на партнера. Этого не ожидали ни защитники, ни вратарь.

В оставшееся время матча "дикари" забросили еще две шайбы - отличились Джордан Гринвэй и Кевин Фиала, но пропустили в свои ворота одну после броска Клэйтона Келлера.

Первой звездой встречи был признан Капризов, который в 21 матче нынешнего сезона набрал 19 (6+13) очков.

"Колорадо" встречался с "Анахаймом". "Утки" открыли счет в конце первого периода - отличился Адам Хенрик. В начале второй 20-минутки Якоб Сильфверберг во второй раз поразил ворота "Колорадо". Но еще до перерыва вернул интригу гол российского форварда "лавин" Валерия Ничушкина. И вскоре Брэндон Саад сделал счет ничейным.

Основное время матча не выявило победителя - 2:2, а в овертайме Ничушкин взял игру на себя и после прохода отправил шайбу в сетку, забросив четвертую шайбу в сезоне.

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