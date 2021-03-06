Киев перешел в "оранжевую" зону карантина из-за коронавируса

Киев с 8 марта переходит в "оранжевую" карантинную зону. По состоянию на 6 марта показатель госпитализаций в столице составляет 60,2 на 100 тысяч населения при норме 60, говорится на сайте Минздрава Украины.

В "оранжевую" зону попали также Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области. В соответствии с индикаторными показателями по распространению коронавируса, в "красной зоне оказалась Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

Власти будут пытаться обуздать пандемию в пределах регионов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако если большая часть Украины окажется в "красной" зоне, правительство может вновь ввести общегосударственный локдаун, вроде январского, информирует портал unian.net.