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06.03.2021 21:56
Рубрика: Спорт

Косторная вернулась в группу Тутберидзе с испытательным сроком

Текст: Максим Домчев
Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная официально вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом заявили в эфире Первого канала.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Косторная отреагировала на разговоры о возвращении к Тутберидзе

Сообщается, что Этери Тутберидзе согласилась взять спортсменку обратно на испытательный срок, который продлится до конца нынешнего сезона. Также тренер назвала условия для полноценного возвращения.

"Она должна полностью войти в наш процесс без каких-то дополнительных выходных, без условий, что кто-то мешается на льду или новый человек, это должны мы определять. И запрыгать тройной аксель", - сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Косторная покинула группу Тутберидзе в прошлом году и перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Но по ряду причин нынешний сезон для нее сложился неудачно и Косторная не попала в состав на чемпионат мира.

"Когда тренировалась в этом сезоне в другой школе, понимала, что не могу до конца сама себя заставить что-либо сделать. Понимала, что будь рядом Этери Георгиевна, я бы сделала столько, сколько надо, и даже больше. Шестое место на Кубке России - это не обидно. Это четко даtт понять, что у тебя все в жизни не так. Нужно идти извиняться, брать свою гордыню в руки и возвращаться. Я должна доказать, что достойна кататься в этой группе", - сказала фигуристка.

Спорт Фигурное катание

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