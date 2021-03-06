Ловим дзен: три книги для душевного равновесия весной

Первые дни весны - время очень приятное. Наконец-то выглядывает робкое солнышко, по утрам слышно пение птиц, да и сам воздух бодрит напоминанием о том, что вот-вот потеплеет... Но вместе с тем для многих этот календарный отрезок становится очень болезненным, он будто испытывает наше эмоциональное состояние на прочность: настроения нет, раздражительность, разбитость. Словом, то, что психологи называют весенним обострением. Как сохранить самообладание и жизнерадостный настрой? Об этом - новинки издательств.

"Внутреннее спокойствие. 101 способ справиться с тревогой, страхом и паническими атаками", Таня Петерсон, МИФ, 2021

Волнение и беспокойство - такие же постоянные спутники современных людей, как смартфоны и Интернет. Если испытывать эти эмоции длительное время, есть риск заполучить нездоровые состояния, такие как, например, панические атаки. Автор книги Таня Петерсон - магистр медицины, долгое время работавшая психологом и психиатром - признается: ее склонность к тревожности тоже не обошла стороной, и полностью избавиться от этого врага невозможно. Но если подходить к проблеме с набором конкретных практик, можно научиться ее контролировать. "Внутренее спокойствие" представляет собой как раз такой набор упражнеий, а большое их количество позволит найти те, которые сработают именно в вашем случае, будь то стресс, страхи, тревога или навязчивые мысли.

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"Замечайте и запоминайте приятные мысли. Если вы заметите их, то поймете, что иногда думаете о чем-то не имеющем отношения к тревоге. Замечайте, когда она не съедает вас, и фиксируйте эти мысли. Даже если вы будете просто знать, что не все ваши мысли рождены беспокойством, вы обретете мотивацию и силы".

"Свой путь направь к звезде. Душевное равновесие в трудное время", Элизабет Лукас, Никея, 2021

Название книги отсылает нас к фразе Леонардо да Винчи - "Свою повозку привяжи к звезде!". "Психотерапия не дает точных ориентиров и не занимается производством звезд. Зато она дает человеку возможность привязать "повозку" к тем вечным звездам, которые способны осветить его путь", говорится в предисловии. Элизабет Лукас - австрийский психотерапевт, ученица знаменитого Виктора Франкла - психолога, психиатра, философа, бывшего узника нацистских концлагерей. В своей новой книге она расскажет, как сохранять спокойствие при неожиданных поворотах судьбы, как сдерживать страхи и пережить кризисы, а еще что же все-таки представляет собой пресловутый смысл жизни. Целая глава посвящена очень важному и такому редкому качеству современного человека как умение радоваться. А если есть радость, то и "повозку" своей жизни - пусть она иногда скрипит и застревает - тащить намного легче.

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"Как это ни удивительно, маленькое счастье доступно каждому человеку независимо от его социального положения. Например, домохозяйке, если она умеет вписывать подходящие слова в "кроссворд маленького счастья". Какие только загадки там не задаются! Вот 4 по горизонтали: "Твой ребенок после игры во дворе возвращается домой весь перепачканный". Ответ: "Как я рада, что у меня жизнерадостный, нормальный ребенок". 8 по вертикали: "Настало время готовить ужин". Ответ: "Какое счастье, что у нас достаточно еды". 7 по горизонтали: "Нужно обязательно проверить домашнее задание". Ответ: "После хлопот по хозяйству умственное занятие только в радость". 11 по вертикали: "По вечерам твой муж усталый и напряженный". Ответ: "Как хорошо, что я не одинока, что у моего мужа есть работа и он всегда может рассчитывать на мою, а я на его поддержку".

"С любовью к себе. Как избавиться от чувства вины и обрести гармонию", Илсе Санд, Альпина Паблишер, 2021

Автор международных бестселлеров, датский психотерапевт Илсе Санд на этот раз пытается донести до читателя пагубное воздействие чувства вины. Оно ведь бывает логичное, и тут вопросов нет, а бывает совершенно необъяснимое - например, купили вы себе какую-то вещь. Нужную, может быть, и не особенно дорогую, но почему-то покоя вам после этой покупки нет. Ну, или опоздали на встречу. Не такую уж и важную, а переживания еще долго не отпускают. Примеров много, и каждый раз угрызения совести не дают расслабиться и манипулируют нашим поведением. "С любовью к себе" пробует объяснить, откуда берется иррациональное чувство вины и как прекратить борьбу с самим собой.

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"Преодолеть эту психологическую проблему мне удалось благодаря внутреннему пониманию механизмов, отвечающих за возникновение чувства вины и ответственности, вследствие чего я стала четко понимать границу, отделяющую мою личную ответственность от чужой. Осознав, что под муками совести скрываются другие чувства, я посмотрела на свою жизнь иначе. Мне стало легче, когда я научилась испытывать беспомощность и печаль, которые раньше подавляла, - чувство вины постепенно начало отступать. Благодаря этому я стала совершенно обычным человеком с совершенно обычными чувствами гнева, бессилия и счастья".