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06.03.2021 16:44
Рубрика: Спорт

Лыжница Йохауг выиграла 14-ю золотую медаль на чемпионатах мира

Текст: Максим Домчев
Тереза Йохауг из Норвегии победила в гонке с общего старта классическим стилем на 30 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Это ее 14-е "золото" в карьере.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В итоге по общему количеству золотых медалей на мировых первенствах она догнала нынешнюю главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, которая за карьеру выиграла 14 золотых медалей.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Йохауг сразу же дала понять соперницам, что их удел - борьба за призовые места. С каждым километров преимущество норвежской королевы лыж над преследователями рос. И если на отметке 7 км у конкуренток еще оставались какие-то иллюзии, то к исходу первой трети дистанции она оторвалась практически на минуту.

В итоге она и победила с результатом 1 час 24:56.30 секунды. Борьбу за оставшиеся места на пьедестале вели две представительницы Швеции - Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а также еще одна норвежка Хейди Венг. Эта троица по ходу гонки отметилась падением, но в итоге это не помешало их борьбе.

Незадолго до финиша Карлссон и Андерссон шли впереди, но на финише Венг сумела опередить шведских лыжниц. А измученную Карлссон, ставшую третьей, после гонки даже увезли в больницу. Стоит отметить, что призеры проиграли Йохауг более двух минут.

Из россиянок на медали могла претендовать Яна Кирпиченко. Долгое время она шла в первой восьмерке, но на 23-м километре спортсменка из России упала, влетев в отбойник. Следом в нее врезалась лыжница из Германии. Кирпиченко гонку продолжила, но из борьбы за медали выбыла. На финише она стала 12-й.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая девятое место. Мария Истомина финишировала 20-й, а Алиса Жамбалова - 31-й.

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