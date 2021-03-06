Лыжница Йохауг выиграла 14-ю золотую медаль на чемпионатах мира

Тереза Йохауг из Норвегии победила в гонке с общего старта классическим стилем на 30 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Это ее 14-е "золото" в карьере.

В итоге по общему количеству золотых медалей на мировых первенствах она догнала нынешнюю главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, которая за карьеру выиграла 14 золотых медалей.

Йохауг сразу же дала понять соперницам, что их удел - борьба за призовые места. С каждым километров преимущество норвежской королевы лыж над преследователями рос. И если на отметке 7 км у конкуренток еще оставались какие-то иллюзии, то к исходу первой трети дистанции она оторвалась практически на минуту.

В итоге она и победила с результатом 1 час 24:56.30 секунды. Борьбу за оставшиеся места на пьедестале вели две представительницы Швеции - Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а также еще одна норвежка Хейди Венг. Эта троица по ходу гонки отметилась падением, но в итоге это не помешало их борьбе.

Незадолго до финиша Карлссон и Андерссон шли впереди, но на финише Венг сумела опередить шведских лыжниц. А измученную Карлссон, ставшую третьей, после гонки даже увезли в больницу. Стоит отметить, что призеры проиграли Йохауг более двух минут.

Из россиянок на медали могла претендовать Яна Кирпиченко. Долгое время она шла в первой восьмерке, но на 23-м километре спортсменка из России упала, влетев в отбойник. Следом в нее врезалась лыжница из Германии. Кирпиченко гонку продолжила, но из борьбы за медали выбыла. На финише она стала 12-й.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая девятое место. Мария Истомина финишировала 20-й, а Алиса Жамбалова - 31-й.