Мясников заболел и дал совет россиянам

Известный телеведущий, главный врач 71-й городской больницы Москвы Александр Мясников сообщил в своем Instagram, что заболел опоясывающим герпесом.

"Почти неделю беспокоит сильная ломящая боль в правой лопатке. И ночью тоже", - рассказал доктор. По его словам, он сначала подумал, что потянул руку во время тренировки, но потом понял, что это герпес. " А ночью - здрасьте, высыпало! Герпес зостер!" - констатировал он.

По словам врача, после 60-ти необходима ревакцинация от Герпеса зостер. "А постольку про себя считаю, что мне все 30, то пропустил! Герпес зостер вызывает ветрянку в детстве. (Но теперь есть вакцина). Вирус герпеса, раз попав в организм, остаётся в нем на всю оставшуюся жизнь. Дремлет в нервных волокнах и ганглиях. До поры. С возрастом иммунитет к вирусу размывается и вирус просыпается. И вызывает уже другую болезнь - шинглес или опоясывающий лишай. Боли по ходу нервов, пузырьки-высыпания (зудящие), и потом постгерпетические боли, иногда настолько сильные, что требуют введения наркотических обезболивающих", - рассказал Мясников.

Могут быть и осложнения от болезни - в зависимости от того, какой именно нерв вирус поразит. Если глазной, то все может закончиться плохо - вплоть до слепоты. Могут быть и энцефалиты, и менингит, и даже нарушение мозгового кровообращения. Именно поэтому доктор и призывает людей старших возрастных групп не рисковать и сделать прививку от герпеса.

При этом врач сообщил, что не собирается болеть. Он отправился на длинные выходные в Мурманскую область. "А там снегоходы и морская рыбалка! Обязательно купание в незамерзшем Белом море! Боль - ерунда, вот в баню правда не пойду", - рассказал он своим подписчикам.