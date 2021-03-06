Помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию Кузбасса сообщил, что помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом. Премьер-министр пожелал ему скорейшего выздоровления.

В ходе мероприятия глава кабмина поблагодарил тех, кто работал над программой социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года. "Всех коллег, и Максима Станиславовича Орешкина, который тоже очень много работал, чтобы эта программа случилась, - уточнил Мишустин. - К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья, он с нами на связи здесь".