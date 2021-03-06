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06.03.2021 21:28
Рубрика: Экономика

Мурашко обсудил с главой ВОЗ сертификацию российской вакцины

Текст: Елена Манукиян
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Ход рассмотрения заявки на сертификацию Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" обсудили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Фото: REUTERS/Manaure Quintero
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В ведомстве уточнили, что результаты окончательного решения экспертов ВОЗ пока остаются неизвестны.

Между тем, вакцину "Спутник V" получили уже миллионы российских граждан, подчеркнул Мурашко в разговоре с главой Всемирной организации здравоохранения. Он отметил, что вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов. "По сути, она стала мировым бестселлером", - сказал министр.

В случае одобрения ВОЗ "Cпутник V" попадет в список препаратов, предназначенных для закупки в условиях чрезвычайной ситуации в глобальном масштабе. Всемирная организация здравоохранения подтверждает соответствие качества, безопасности и эффективности вакцины и допускает ее к поставкам в менее благополучные страны мира в рамках механизма COVAX. На 2021 год они запланированы в объеме 2 млрд доз.

Заявку во Всемирную организацию здравоохранения на раннюю предквалификацию и регистрацию своей вакцины Россия подала одна из первых. В дальнейшем была направлена еще одна заявка на одобрение второй российской вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".

Пока Всемирной организацией здравоохранения одобрены два варианта вакцины - AstraZeneca и Оксфордского университета.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

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