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06.03.2021 01:44
Рубрика: В мире

На юго-востоке Франции радикалы сожгли 13 автомобилей

Полиция задержала четырех несовершеннолетних, участвовавших в беспорядках на юго-востоке Франции.

Фото: Josep LAGO / AFP
По Барселоне вновь прокатились беспорядки: задержаны 13 человек

В городе Рийе-ла-Пап радикально настроенная молодежь вышла на улицы и начала поджигать автомобили и громить автобусные остановки. Прибывшие жандармы оцепили район. Полиции потребовалось несколько часов, чтобы навести порядок. За это время хулиганы сожгли два автобуса и тринадцать легковых автомобилей.

Днем ранее в одном из кварталов Лиона агрессивно настроенные молодые люди в капюшонах сожгли шесть автомобилей и два мотоцикла. В связи с ростом напряженности в стране власти решили усилить борьбу с преступностью среди молодежи. Глава МВД республики Жеральд Дарманен заявил, что берет данную проблему под личный контроль, сообщает ТАСС.

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