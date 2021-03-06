Экономика
06.03.2021 12:27
Текст: Елена Манукиян

Начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские порты

В российские порты начали поставлять белорусские нефтепродукты. Об этом в субботу, 6 марта, сообщили в пресс-службе Минтранса.
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Игорь Зарембо/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что поставки нефтепродуктов из Беларуси через российские порты в обход прибалтийских транзитных точек организованы в рамках подписанного 19 февраля межправительственного соглашения. Оно предусматривает перевалку белорусскими предприятиями 9,8 млн тонн мазута, бензина, газойля и масла в период с 2021 по 2023 год. Не исключается, что срок его действия может быть продлен. К российским портам нефтепродукты доставляются по железной дороге.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Так, 5 марта более 5 тысяч тонн белорусского бензина направлены для перевалки в морском порту Усть-Луга Ленинградской области. Ожидается, что груз прибудет в терминал компании "Портэнерго" 9 марта. А 6 марта на экспорт в порт Петербурга выехала первая партия белорусского мазута общим объемом 3 600 тонн.

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