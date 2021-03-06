Названы пять профессий будущего в сфере транспорта

По мнению экспертов, через 30 лет люди не захотят сидеть за рулем. Примерно 86 процентов автовладельцев откажутся от собственных автомобилей и отдадут предпочтение каршерингу. Какие специалисты будут нужны в сфере транспорта? Какие профессии выбрать молодежи, куда пойти учиться? Рассмотрим пять самых перспективных направлений.

1. Создание цифровых двойников транспортной инфраструктуры

Что такое цифровой двойник? Точная цифровая копия реального объекта - моста, развязки, вагонного депо, ремонтной мастерской. С учетом конструкции, материала, технических условий, температурных ограничений. Что будет делать выпускник этой специальности? Проектировать в цифре мосты, автомобильные дороги, развязки, любые другие объекты транспортной инфраструктуры, обеспечивать эксплуатацию этих объектов. Какие предметы нужны выпускникам школ? Математика, информатика, физика.

"В Российском Университете транспорта с этого года открывается магистратура по разработке и управлению транспортной инфраструктурой на базе цифровых двойников, так что пока это будет двухлетняя программа, потом мы планируем готовить и бакалавров. Это очень перспективное направление", - рассказал " РГ" ректор университета Александр Климов.

По его мнению, уже через пять-десять лет проекты без использования технологии цифровых двойников станут редкостью. Это, к слову, касается и обычного строительства.

2. Специалист по управлению информационными ресурсами в сфере транспорта

Представьте себе: вы сели в полдень на электричку в Химках или Щербинке - компьютерная программа просчитала загрузку электрички, спрогнозировала загрузку станций, где они выйдут. Анализируется поток машин вокруг этих станций, интервалы движения общественного транспорта, режим работы светофоров, цена и загруженность парковок. На станции вышли пять человек? Ближайшие светофоры дадут "зеленый свет" только на 20 секунд. А если со станции выгрузились 200 пассажиров, зеленый станет гореть минуту-полторы, а потом снова перестроится на обычный режим. Плюс моментально изменится расписание ближайших автобусов. Видеокамера фиксирует, что на остановке возле станции много пассажиров, сразу же выходит дополнительный автобус, а светофоры дают ему "зеленую волну"…

Без обработки больших массивов данных решение задач оптимизации транспортных потоков невозможно. Какие знания нужны таким специалистам? Это и инженер, и программист, и аналитик. Без математики, информатики, логики не обойтись.

3. Инженерный дизайн

"В чем отличие инженерного дизайна от дизайна в любой другой сфере? Вам необходимо не только чувствовать форму, но и очень хорошо понимать свойства, строение материалов, чтобы ваш креатив был функциональным и сработал. Переходы, станции, порты, роботы, которые будут снимать грузы с поездов и кораблей, одним словом, все инженерно-транспортные системы - все это попадает в сферу инженерного дизайна", - рассказал "РГ" ректор Российского Университета транспорта Александр Климов.

4. Проектировщик мультимодальных транспортных систем

Этот специалист знает, как оптимально просчитать комбинацию различных средств доставки пассажиров и грузов. Города растут за счет пригорода - это глобальная тенденция. Люди все чаще живут дальше от работы и движение к месту работы и домой подобно маятнику. Грузы перемещаются из одной страны в другую с использованием различных видов транспорта. Нужны будут специалисты, которые смогут выстраивать оптимальные логистические цепочки, формировать опорные транспортные сети и узлы, выстраивать глобальные транспортные коридоры. Требования к студентам: математика, информатика, иностранный язык.

5. Специалист по морскому праву

Возможно, эта профессия не является массовой, но требует очень высокой юридической и технологической квалификации. Такие специалисты защищают интересы российских судоходных компаний в глобальном правовом пространстве. Работа в сфере морского права требует, в числе прочего, отличного знания иностранных языков.