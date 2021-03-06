Пентагон начал проверку возможного взлома сетей через Microsoft Exchange

Пентагон проводит проверку в связи возможным взломом сетей через программное обеспечение Exchange Server корпорации Microsoft, сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

"Мы предпринимаем все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с ситуацией", - цитирует ТАСС Кирби.

Ранее центр аналитики угроз Microsoft пришел к выводу, что через сервер многие американские компании могли подвергнуться хакерской атаке, за которой якобы стоит Китай. В этой связи корпорация приняла решение об обновлении программного обеспечения Exchange Server.

Китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов программного обеспечения Microsoft, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.