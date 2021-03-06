Песков назвал неправильными заявления про возможное повышение пенсионного возраста

Заявления о возможном поднятии темы повышения пенсионного возраста абсолютно неправильные. Об этом сказал РИА Новости, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что депутат от КПРФ Валерий Рашкин в одном из интервью заметил, что после думских выборов может быть поднят вопрос о повышении пенсионного возраста.

На вопрос, есть ли этот вопрос на повестке, Песков сказал: "Нет, нету". "Это абсолютное неправильное заявление", - сказал он, говоря о том, соответствует ли высказывание действительности.