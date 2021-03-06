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06.03.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Пять технологичных подарков на 8 марта до 5 тысяч рублей

Текст: Иван Черноусов
Что подарить на 8 марта, кроме букета тюльпанов? "РГ" подобрала пять технологичных подарков до 5 тысяч рублей, которые точно пригодятся каждой девушке.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Беспроводная колонка

Беспроводная колонка станет отличным подарком для той, кто любит музыку. Во-первых, такие вещи, как правило, довольно компактные, а во-вторых, при небольшом размере они могут пригодиться на пикнике или же просто в квартире, если девушка любит слушать музыку. Рекомендуем присмотреться к Sony SRS-XB12. Эта модель стоит всего 3300 рублей, не боится воды, а время автономной работы составляет 16 часов.

Умная метка

Умные метки (SmartTag) появились на рынке относительно недавно, вместе с вышедшей линейкой Galaxy S21 и пользователи пока еще не поняли, зачем им это надо. Вместе с тем, это очень полезный аксессуар, и он позволяет определить, где находится предмет, у которого нет модуля связи. Например, если положить брелок в сумку, или надеть его на домашнее животное, то местоположение будет отображаться на карте. Девайс ищет устройства Samsung вокруг и за счет этого определяет свою геопозицию. Стоит он 2490 рублей.

Беспроводная зарядка

Все больше моделей поддерживают беспроводную зарядку. Поэтому данный аксессуар стал неотъемлемой всех любителей гаджетов. Но тут важно не ошибиться с выбором, а именно, каким устройством пользуется обладатель беспроводной зарядки. Если это iPhone, то можно выбрать MagSafe, а если смартфон на Android, то также следует ориентироваться на производителя - если это Samsung, то лучше взять Samsung, Xiaomi значит Xiaomi. Стоимость хороших беспроводных зарядок начинается от 2,5 тысяч рублей.

Подписка на нужный сервис

Фото: istock
Назван самый мощный смартфон в мире

Если девушка любит смотреть кино или слушать музыку, но при этом не пользуется какими-либо стриминговыми сервисами, то отличным вариантом подарка может служить годовая подписка на музыку и фильмы. Сейчас многие сервисы объединяют в себе именно два варианта, поэтому достаточно выбрать тот, на котором больше всего контента. Стоимость годовых подписок на стриминговые сервисы начинается от 1500 рублей.

Ультрафиолетовый стерилизатор смартфона

Если еще каких-то 1,5 года назад ультрафиолетовые стерилизаторы смартфонов были никому не нужны, то в нынешние времена от такого подарка вряд ли кто-то откажется. Дело в том, что смартфоны собирают миллионы вредных микробов, и, если их вовремя не удалять, это может привести к опасным последствиям для вашего здоровья. Поэтому возьмите за правило - стерилизовать девайс, как только вы пришли с улицы домой. Стоят такие устройства от 1000 рублей.

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