Пять технологичных подарков на 8 марта до 5 тысяч рублей

Беспроводная колонка

Беспроводная колонка станет отличным подарком для той, кто любит музыку. Во-первых, такие вещи, как правило, довольно компактные, а во-вторых, при небольшом размере они могут пригодиться на пикнике или же просто в квартире, если девушка любит слушать музыку. Рекомендуем присмотреться к Sony SRS-XB12. Эта модель стоит всего 3300 рублей, не боится воды, а время автономной работы составляет 16 часов.

Умная метка

Умные метки (SmartTag) появились на рынке относительно недавно, вместе с вышедшей линейкой Galaxy S21 и пользователи пока еще не поняли, зачем им это надо. Вместе с тем, это очень полезный аксессуар, и он позволяет определить, где находится предмет, у которого нет модуля связи. Например, если положить брелок в сумку, или надеть его на домашнее животное, то местоположение будет отображаться на карте. Девайс ищет устройства Samsung вокруг и за счет этого определяет свою геопозицию. Стоит он 2490 рублей.

Беспроводная зарядка

Все больше моделей поддерживают беспроводную зарядку. Поэтому данный аксессуар стал неотъемлемой всех любителей гаджетов. Но тут важно не ошибиться с выбором, а именно, каким устройством пользуется обладатель беспроводной зарядки. Если это iPhone, то можно выбрать MagSafe, а если смартфон на Android, то также следует ориентироваться на производителя - если это Samsung, то лучше взять Samsung, Xiaomi значит Xiaomi. Стоимость хороших беспроводных зарядок начинается от 2,5 тысяч рублей.

Подписка на нужный сервис

Если девушка любит смотреть кино или слушать музыку, но при этом не пользуется какими-либо стриминговыми сервисами, то отличным вариантом подарка может служить годовая подписка на музыку и фильмы. Сейчас многие сервисы объединяют в себе именно два варианта, поэтому достаточно выбрать тот, на котором больше всего контента. Стоимость годовых подписок на стриминговые сервисы начинается от 1500 рублей.

Ультрафиолетовый стерилизатор смартфона

Если еще каких-то 1,5 года назад ультрафиолетовые стерилизаторы смартфонов были никому не нужны, то в нынешние времена от такого подарка вряд ли кто-то откажется. Дело в том, что смартфоны собирают миллионы вредных микробов, и, если их вовремя не удалять, это может привести к опасным последствиям для вашего здоровья. Поэтому возьмите за правило - стерилизовать девайс, как только вы пришли с улицы домой. Стоят такие устройства от 1000 рублей.