Почему мужской - день, а женский - праздник, или что мужчины дарят женщинам

Восприятие Инь и Ян в российском самоощущении, по опросам фонда "Общественное мнение", выглядит как кремень: 60 процентов дам и кавалеров считают 23 февраля мужским днем, 90 процентов и тех, и других, 8 марта - женским праздником.

- Почему мужской - день, а женский - праздник? - спрашивает доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Николай Перепелкин. - Если обратиться к разным исследованиям, то они показывают, что подарки женщинам на 8 марта в среднем стоят в два раза дороже, чем подарки мужчинам на 23 февраля. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод: на День защитника Отечества более значимым воспринимается само празднование, а на Международный женский день решающую роль играют подарки - любимым, мамам, бабушкам, дочерям.

Однако разгадка вопроса кроется все же в том, что предпочитают дарить женщины мужчинам, а мужчины женщинам, и насколько те и другие угадывают с желаниями. И вот тут, на первый взгляд, - засада. И по опросам ВЦИОМ, и по опросам ФОМ, стабильно - последние пять лет - самым желанным подарком для всех остаются деньги. То есть с желаниями не угадывает никто? Но дарить конверт в этом году собирается лишь каждый четвертый россиянин, ведь подобные подарки не создают праздничного настроения и часто расходуются на простые бытовые нужды, что совсем не создает атмосферу праздника. И вот дальше, приоткрывается завеса психологии выбора мужчин и женщин. Стоимость подарка для мужчины колеблется в пределах 1-2 тысяч рублей, для дам - 2-4 тысячи. Мужчина за время праздников приобретает примерно шесть подарков на общую сумму около 11 тысяч, женщина покупает в среднем семь подарков примерно на 10 тысяч. Почти равноправие. Эта тенденция устоялась давно: мужчины и раньше покупали меньше, но дороже, женщины - больше. Правда, в последний - карантийно-пандемийный год, изменилась структура трат.

Мужчины, помимо банкнот, с уважением относятся к даримой электронике - смартфонам, MP3-плеерам, планшетам и даже бытовой технике - стиральным и посудомоечным машинам. Хотя женщины по-прежнему предпочитают дарить мужчинам косметику и парфюмерию (32- 35 процентов) и алкоголь (28-29 процентов).

Дамы, как и кавалеры, тоже не изменяют своим привычкам. Конверту с деньгами рады 47 процентов женщин, но антуражу праздника - косметике - 50, 47 процентов - цветам. Их в 2021 году планируют дарить 61 процент мужчин, 51 процент из них намерен консультироваться с продавцами в магазинах относительно женской косметики, 48 процентов покупать сладости. А вот деньги в конверте подарят лишь 22 процента мужчин. Вот и получается, что мужской - день, вполне прагматичный, а женский - праздник.