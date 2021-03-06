Больше миллиона просмотров в TikTok набрало видео, на котором несколько десятков дамочек 55+ в фате поддерживают свою возрастную подружку-невесту танцем. Оно сделано в одном из московских загсов, где женились 64-летний Валерий Пашинин и 54-летняя Галина Таболич.

Статистика фиксирует устойчивую тенденцию к увеличению числа возрастных пар. К примеру, в 2020 пандемийный год поженилось более шести тысяч человек возраста 55+. Из них 57 пар, в которых оба супруга старше 70.

Бабочки в животе

Есть просто уникальные примеры романтических и самых настоящих супружеских отношений в серебряном возрасте, не связанные с криминальными или фиктивными матримониальными планами. В 2020 году женилась пара участников войны, рассказывает и.о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева: жениху 97 лет, невесте 93. С любовью держа друг друга за руки, приходили и на подачу заявления, и на регистрацию. Бодрые, активные, счастливые. Может быть, это глупый стереотип, что про любовь в 80 лет думать поздно и вообще неприлично?

Ставшие знаменитыми благодаря соцсети Галина и Валерий познакомились на столичной программе "Московское долголетие". Своей славной свадьбой они опровергают все стандартные мысли об отношениях в старшем возрасте. Одна из них: дети будут против новой любви родителей. "Через три месяца знакомства Валерий попросил меня собрать всех своих детей (их у меня трое), пригласил своих четверых и сделал мне предложение, - рассказывает свою историю принцессы Галина. - Никто не спросил: вы что, сумасшедшие? С тех пор мы не расстаемся. В итоге у нас семеро детей и семеро внуков на двоих. Годовщину свадьбы встречали в полете на воздушном шаре, следующую тоже будем над землей…"

К вопросу полетов. "Одиночество, отсутствие влюбленности и "бабочек в животе" не может положительно сказываться на психоэмоциональном состоянии и здоровье пожилого человека, - заявил недавно замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов на пресс-конференции в ТАСС. - В 2019 году вместе с Российской ассоциацией геронтологов мы проводили исследование, которое показало: отношения даже в очень солидном возрасте имеют оздоровительный эффект".

Геронтологи утверждают, что сегодня по самоощущению 50 лет - это новые 30. А 70 - новые 50. Тема романтики перестает быть табуированной и интересует все больше людей. Так во время пандемии "Марафон знакомств 55+" только в одном столичном округе собрал более тысячи "человеко-публикаций" в соцсетях.

Филиппов представил данные мини-опроса, в котором участвовало 500 активистов "Московского долголетия": четверть из них находится в поиске романтических отношений, каждый пятый хочет познакомиться, но не знает, как, и только 0,4 процента осуждают знакомства в старшем возрасте.

76+ отжигают

Мы часто какими-то эвфемизмами заменяем названия нормальных человеческих отношений, убежден заведующий лабораторией методологии социальных исследований Института социального анализа и программирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин, принимавшем участие в большом (13 тысяч респондентов) и свежем (закончился месяц назад) опросе, который проводила партия пенсионеров. "Мы разговаривали о сексе, и я нахожусь в некоторой растерянности, потому что имел совсем другие представления о старшем возрасте!" - признается ученый. Что же так поразило известного социолога?

Во-первых, исследование показало, что неудобность и интимность темы определяется скорее обществом, теми, кто об этом пишет или проводит исследование, нежели самими пожилыми людьми. К примеру, в индекс субъективного благополучия активного долголетия, который разрабатывала Высшая школа экономики, интимная сфера не включена. "Рассуждаем мы так: мол, это личное дело каждого, не нужно, не наше. Но в своих исследованиях раз за разом социологи обнаруживают, что счастливое долголетие напрямую связано с наличием партнера. И об этом нам постоянно говорят люди старшего возраста. 80 лет и старше", - говорит Рогозин.

В новом исследовании ученые решили не быть ханжами. Первый прямой вопрос: "Можно ли вам задать вопрос о сексе?" 56 процентов неожиданно отвечает: "Да". Правда, есть нюансы, уточняет социолог. Готовы говорить на эти темы чаще всего мужчины, люди с высшим образованием, с большим уровнем дохода и проживающие в крупных городах. Особенно в Санкт-Петербурге.

"Все-таки сексуальность - это культурная норма, и культурная столица здесь задает тон", - комментирует ученый.

Следующий ход: "Считаете ли вы себя сексуально привлекательным?" В категории 76+ "да" ответило 40 процентов опрошенных.

Вопрос, требующий еще большей откровенности и смелости: "Есть ли у вас сейчас сексуальный партнер? Вы с кем-то встречаетесь время от в времени или у вас никого нет уже давно". И 30 процентов 76+ отжигают: "Есть!"

"Сексуальная апатия приходится на средний старший возраст, когда уходит супруг, какие-то проблемы возникают, а потом человек немножко успокаивается, восстанавливается и уже на новом уровне более позитивно относится к сексу", - подчеркивает Дмитрий Рогозин, приближаясь к главному вопросу исследования.

Он о возрастных ограничениях занятий сексом (ученый настаивает именно на такой формулировке). Речь не идет о романтических отношениях.

"Из-за какой-то политкорректности не принято спрашивать о главном. Но мы решили не стесняться. Так вот на вопрос, до какого возраста есть смысл учиться сексу, приобретать новые знания сексуальных отношений, 58 процентов людей старше 66 лет ответили: "Учиться надо всю жизнь". Молодые твердят, что "секса нет!", а они не хотят видеть эти ограничения. И это удивительный и позитивный факт", - считает социолог.

Рецепт счастья

По мнению Марины Демченко, преподавателя психологических курсов "Университет счастья", быть счастливым в старшем возрасте логичнее и проще, чем в среднем. "Молодые, которым море по колено и гормоны зашкаливают, по большей части счастливы. Потом, в 30-40 лет, идет проседание счастливого состояния, не только с точки зрения личных отношений, но и с точки зрения социализации, - объясняет она. - Люди заморочены на "достигаторстве": построить карьеру, выдавать показатели, купить машину-квартиру… В этой суете вечной тревожности мы вообще забываем дышать... И только освободившись из этого жесткого корпоративного мира, мы начинаем наконец-то задумываться (ближе 50-ти) и дальше: а что лично меня делает в жизни счастливым? Появляется мудрость, насмотренность, осознанность, люди начинают понимать, что жизнь - это не только внешние впечатления, но и внутреннее ее качество очень важно".

Это самое время для тех, кто одинок (в разводе или вдовстве), обратить внимание на подходящего вам человека. По ценностям, по душевной теплоте и глубине, а не только по социальным маркерам. "Не останавливаться: все, пора внуков воспитывать, - а открывать для себя новые грани отношений, которые бесконечны и для каждого возраста доступны", - уверяет психолог.

Рецепт счастья от "Университета счастья": уметь быть благодарным за то, что у тебя есть. Исходить из того, что счастье - это духовная наполненность желаний, возможность делиться им с окружающими. Стать мастером своего счастья - это реальный навык. Запомните формулу: "Счастье - это я. И этим счастьем нужно делиться, его нужно излучать".

Сидеть не на лавочке, а на сайте

Проектная лаборатория Young Old ("Новые старшие") занимается изучением проблем старшего возраста и создает для него сервисы. По словам директора по маркетингу и коммуникациям компании Елены Смирновой, за 2020 год число пользователей сайта знакомств в категории 55+ выросло на 71 процент. Это данные анкетирования четырех тысяч человек, 50 глубинных интервью, а также анализ базы BigData о том, как старшие пользуются гаджетами и интернетом, представленные одной из крупнейших телефонных компаний.

Большинство опрошенных (около 80 процентов) отметили, что с возрастом потребность в новых знакомствах и новом опыте общения никуда не исчезает. Но те сервисы и площадки, которые существуют сейчас, ее не удовлетворяют: там чрезмерно много пустого общения и мошенничества.

Однако скоро появится специальное приложение для знакомств "Олдер", которое нацелено на старшую аудиторию. "На подходе первая версия этого приложения. Оно выполнено с учетом пользовательского опыта "новых старших". Надеюсь, что проблема безопасных знакомств и адекватного и качественного общения найдет свое решение", - обещает Елена.