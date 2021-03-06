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06.03.2021 20:27
Рубрика: Общество

Путин: Курбатов подавал пример истинного служения культуре

Текст: Татьяна Замахина

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя и критика Валентина Курбатова, который умер на 81-м году жизни.

Фото: Юрий Белинский
Ушел из жизни критик, писатель, искусствовед Валентин Курбатов

"Примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с кончиной Валентина Яковлевича Курбатова - талантливого, неординарного, очень яркого человека, посвятившего себя сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам президента, Курбатов многое сделал для изучения "творческого наследия наших выдающихся писателей, вел большую общественную работу". Глава государства добавил, что писатель подавал пример просветительства, подвижничества и истинного служения культуре.

Известный критик написал более 20 книг, посвященных классикам русской советской литературы. Являлся членом жюри премии "Ясная поляна".

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