Путин наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом

Более чем 200 медиков получили государственные награды за борьбу с коронавирусом - такой указ подписал президент.

Медработники отмечены орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции.

Награждены также биологи, эпидемиологи и сотрудники Роспотребнадзора.

Еще ряд врачей, фельдшеров и медсестер поощрены почетными грамотами президента, также Владимир Путин объявил медикам благодарность.